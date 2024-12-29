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Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, ВС РФ также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и площадке запуска БПЛА противника. Уточняется, что за сутки российские военные поразили до 110 боевиков ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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