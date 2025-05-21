Над Рязанью раздалось пять взрывов из-за работы ПВО по беспилотникам ВСУ

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В разных частях города Рязани раздалось около пяти взрывов, предварительно из-за работы ПВО по украинским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Взрывы слышны в небе над Рязанью. Как рассказали SHOT местные жители, всего они насчитали около 5 громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — передает telegram-канал.
По предварительной информации, источником взрывов является работа ПВО по вражеским дронам. Официальные источники никак не комментировали информацию. О разрушениях и пострадавших из-за происшествия пока неизвестно.
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Иван Мусатов