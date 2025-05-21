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Над Рязанью раздалось пять взрывов из-за работы ПВО по беспилотникам ВСУ

Shot: над Рязанью раздалось пять взрывов из-за работы ПВО по дронам ВСУ
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В разных частях города Рязани раздалось около пяти взрывов, предварительно из-за работы ПВО по украинским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Взрывы слышны в небе над Рязанью. Как рассказали SHOT местные жители, всего они насчитали около 5 громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — передает telegram-канал.

По предварительной информации, источником взрывов является работа ПВО по вражеским дронам. Официальные источники никак не комментировали информацию. О разрушениях и пострадавших из-за происшествия пока неизвестно.

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Украинские беспилотники атакуют Тульскую область
Mash: в Тульской областью взрывы из-за атаки дронов ВСУ на регион
21 мая 2025, 00:26

Фото: iStock/bbsferrari

В городе Алексин Тульской области раздалось шесть взрывов из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атакуют беспилотниками Тульскую область. В 23:20 местные жители сообщили о шести громких хлопках в Алексине», — говорится в сообщении.

Канал передает, что после происшествия в городе случился массовый сбой в работе интернета и сотовой связи.

Ранее сообщалось о 15 сбитых украинских беспилотниках над тремя регионами России. Средствам ПВО удалось ликвидировать вражеские дроны практически за два часа.

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Минобороны: за два часа над территорией РФ сбито 15 дронов ВСУ
20 мая 2025, 23:32

Фото: iStock/NiseriN

Почти за два часа над территориями Орловской, Брянской и Белгородской областей было уничтожено 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В период с 20:00 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.

В Орловской области средства ПВО сбили 11 вражеских беспилотников. В Брянской уничтожено три БПЛА, а в Белгородской области один украинский дрон.

Ранее «Радио 1» сообщало, что над российской территорией было уничтожено 35 вражеских беспилотников. Дроны ликвидировали над Республикой Крым, Брянской и Белгородской областями.

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В Сети расходится ролик RT с обещаниями Зеленского, данными украинцам
20 мая 2025, 20:02

Владимир Зеленский

Ролик RT с обещаниями, которые давал украинцам Владимир Зеленский в 2019 году активно расходится по Сети.
Ровно шесть лет назад, 20 мая 2019 года Зеленский в своей инаугурационной речи пообещал жителям Украины закончить нанесение ударов по населению Донбасса и заявил, что для народа наступит новая жизнь.

В ролике продемонстрировали, как изменились судьбы нескольких украинцев за годы президентства Зеленского.

Напомним, его полномочия на посту президента Украины закончились 20 мая 2025 года.

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Украинская телеведущая, назвавшая Путина президентом Украины, снималась в сериале «Мажор» с Прилучным
Mash: телеведущая, назвавшая Путина главой Украины, снималась в сериале «Мажор»
20 мая 2025, 19:58

Ольга Бутко (фото: Instagram* @olgabutko)

Украинская телеведущая, в прямом эфире назвавшая Владимира Путина президентом Украины, снималась в российском сериале «Мажор» с Павлом Прилучным. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ольга Бутко является уроженкой Харькова. Она окончила Киевский университет Тараса Шевченко. В свободное время подрабатывала фотомоделью, вела утренние передачи по телевидению и путешествовала.

В 2012 году Бутко несколько раз приезжала в Москву на съёмки, о чём свидетельствуют посты в её соцсетях. На снимках можно увидеть комплекс Москва-Сити и дом Правительства России.

Также Ольга публиковала фотографии из Крыма. Все соцсети она вела исключительно на русском языке, однако после начала СВО перешла на украинский. В России у неё нет родственников.

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В Подмосковье 1 июля заработает новая мера поддержки участников СВО
20 мая 2025, 19:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с 1 июля введут новую меру поддержки для участников спецоперации. Это ежегодная выплата на услуги такси, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«С 1 июля введём ежегодную выплату на оплату услуг такси для участников СВО и их детей-инвалидов. Она коснётся бойцов, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Мы понимаем, насколько важно обеспечить доступность передвижения для наших защитников и их семей», – сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
Как уточнили в ведомстве, выплату сможет получить участник спецоперации, имеющий вторую или третью степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо третью степень ограничения способности к ориентации.

Кроме того, оформить выплату могут семьи участников СВО, в которых воспитывается ребёнок-инвалид.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что выплату будут предоставлять раз в год. Её размер составит 24 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что в Московской области реализуют 29 региональных мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Это выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства, реабилитации и многое другое.

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