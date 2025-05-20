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Вооружённые силы Российской Федерации продолжают свои наступательные действия, нанося удары по позициям Вооружённых сил Украины, в то время как противник осуществляет контратаки и усиливает обстрелы приграничных районов. На фоне продолжающихся боевых действий международное сообщество продолжает предоставлять военную и финансовую помощь Киеву. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская областьСогласно информации от Telegram-канала «Северный ветер», утром 19 мая ВСУ провели одну из самых масштабных атак на Тёткинском направлении. В операции участвовали десятки штурмовиков, семь единиц техники, включая бронемашины и квадроциклы, а также пехотные группы на соседних участках. Основной удар был направлен на участок Атинское — Тёткино, где боевики пытались прорваться на двух БМП, четырёх квадроциклах и инженерной машине разграждения (ИМР). Российские операторы FPV-дронов быстро отреагировали, уничтожив ИМР, квадроциклы и одну БМП. Штурмовые группы ВСУ, состоявшие из 30 человек, понесли значительные потери: 28 боевиков были ликвидированы вблизи государственной границы.
Два оставшихся вместе с экипажем второй БМП попытались отступить к западной окраине села Атинское, однако их бронемашина была уничтожена барражирующим боеприпасом. Во второй половине дня ВСУ предприняли еще одну попытку прорыва, отправив штурмовую группу на трех квадроциклах. Российские силы уничтожили два из них вместе с боевиками, а оставшиеся два уклонились от боя и вернулись вглубь украинской территории. В общей сложности за сутки на Тёткинском и Глушковском направлениях российские войска ликвидировали 14 единиц вражеской техники.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские силы сосредоточили усилия на подавлении огневых точек, антенн и пунктов управления беспилотниками ВСУ. Активное использование артиллерии и дронов позволило нанести значительный урон противнику. В ответ ВСУ выпустили 42 боеприпаса по десяти населённым пунктам на левом берегу Днепра, в результате обстрела в Новой Каховке был ранен один мирный житель. Ситуация остаётся напряжённой, но изменений линии боевого соприкосновения (ЛБС) не зафиксировано.
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Запорожское направлениеНа Запорожском направлении продолжаются позиционные сражения в районе от Степового до Малой Токмачки. Основное внимание в боевых действиях уделяется применению беспилотных летательных аппаратов и дальнобойной артиллерии, что значительно сокращает количество прямых столкновений на земле.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские войска осуществляют штурмовые действия на окраинах Зелёного Поля и Новополя. В последние сутки они очистили несколько лесных полос в этом районе, тем самым укрепляя свои позиции. Ситуация в районе Весёлого остаётся стабильной, в то время как в Отрадном украинские силы проводят постоянные контратаки, понеся при этом значительные потери. Освобождение населённого пункта Богатырь создало серьёзную угрозу для украинского гарнизона в Отрадном, ограничив его снабжение.
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Покровское направлениеНа Покровском направлении российские войска продвигаются западнее Богдановки и Котляровки, увеличивая давление на Муравку, Новониколаевку и Новосергеевку. Украинские силы упорно защищают свои позиции, что приводит к ожесточённым встречным боям в районах Удачного и Котлино. На линии Зверево-Леонтовичи изменений не наблюдается. Российские войска пытаются продвинуться вдоль железнодорожной линии от Нового Труда к Новоукраинке и Чунишино, одновременно расширяя зону контроля в районе Миролюбовки.
Постепенное продвижение к границам Новоэкономического указывает на стратегическое давление в этом районе.
Северское и Краснолиманское направленияНа Северском направлении боевые действия сосредоточены в районах Григоровки и Верхнекаменского, где продолжаются позиционные сражения без значительных изменений на фронте. На Краснолиманском участке российские войска штурмуют Колодези и Редкодуб, ведя упорные бои за контроль над ключевыми позициями в Зелёной Долине и Новом Мире. В районе Грековки российские силы захватили опорный пункт ВСУ на южной окраине села, постепенно продвигаясь вперёд и ослабляя оборону противника.
В южной части Торского украинским силам удалось вернуть часть утраченных позиций, что привело к ожесточённым столкновениям.
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