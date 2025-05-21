Украинские беспилотники атакуют Тульскую область

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В городе Алексин Тульской области раздалось шесть взрывов из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атакуют беспилотниками Тульскую область. В 23:20 местные жители сообщили о шести громких хлопках в Алексине», — говорится в сообщении.
Канал передает, что после происшествия в городе случился массовый сбой в работе интернета и сотовой связи.
Ранее сообщалось о 15 сбитых украинских беспилотниках над тремя регионами России. Средствам ПВО удалось ликвидировать вражеские дроны практически за два часа.
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