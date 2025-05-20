Минобороны: за два часа над территорией РФ сбито 15 дронов ВСУ

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Почти за два часа над территориями Орловской, Брянской и Белгородской областей было уничтожено 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В период с 20:00 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.
В Орловской области средства ПВО сбили 11 вражеских беспилотников. В Брянской уничтожено три БПЛА, а в Белгородской области один украинский дрон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что над российской территорией было уничтожено 35 вражеских беспилотников. Дроны ликвидировали над Республикой Крым, Брянской и Белгородской областями.
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