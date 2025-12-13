Достижения.рф

Над Саратовом и Энгельсом прозвучало не менее десяти мощных взрывов

Фото: iStock/Guilherme Soares

Мощные взрывы, сопровождаемые звуками сирен, прозвучали над Саратовом и Энгельсом. Над городами в эти минуты активно работает система противовоздушной обороны, передает Telegram-канал SHOT.



Согласно материалу, местные жители сообщают примерно о десяти мощных хлопках, первые из которых раздались 12 декабря около 23:50 (мск).

Предварительно, ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников. Информации о пострадавших в результате атаки БПЛА или разрушениях на земле пока нет. Официальное подтверждение ликвидации дронов также отсутствует.

В ночь с 12 на 13 декабря представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Он ​добавил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Мария Моисеева

