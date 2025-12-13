Над Саратовом и Энгельсом прозвучало не менее десяти мощных взрывов

13 декабря 2025, 00:26

SHOT: Над Саратовом и Энгельсом прозвучало десять мощных взрывов, сработала ПВО

Фото: iStock/Guilherme Soares

Мощные взрывы, сопровождаемые звуками сирен, прозвучали над Саратовом и Энгельсом. Над городами в эти минуты активно работает система противовоздушной обороны, передает Telegram-канал SHOT.