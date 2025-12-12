В Переславле-Залесском загорелось одно из зданий древнего Никитского монастыря

12 декабря 2025, 23:52

В Переславле-Залесском загорелось одно здание Никитского монастыря, пострадавших нет

Фото: iStock/abadonian

Пожар произошел на территории древнего Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области. Об пишет РИА Новости.





Уточняется, что возгорание охватило лишь одно из зданий монастырского комплекса. На место происшествия немедленно выехал глава округа. Также для борьбы с огнем привлекли дополнительный расчет воинской части.



Никитский монастырь, стоящий на берегу Плещеева озера, считается одним из древнейших в России. Согласно материалу, по некоторым данным, его основали до 1186 года.





«Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет», — сообщил представитель Переславской епархии.