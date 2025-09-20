Силы ПВО РФ сбили шесть украинских БПЛА за два часа
МО РФ: Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Крымом и один над Ростовской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских дронов над территориями Крыма и Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.
Согласно данным ведомства, силы ПВО обнаружили и сбили пять беспилотников ВСУ над Республикой Крым, а шестой БПЛА устранили над Ростовской областью. Уточняется, что перехват воздушных целей осуществлялся с 21:00 до 23:00 (мск).
Ранее сообщалось, что мужчина пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Курской области.
Днем 19 сентября стало известно, что ВС РФ освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области.
