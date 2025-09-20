Авиадебошир-иностранец вынудил летевший в Казань самолет экстренно сесть в Сочи

20 сентября 2025, 00:42

Фото: iStock/Sitikka

Рейс, который следовал из Стамбула в Казань, совершил экстренную посадку в сочинском аэропорту. Инцидент случился из-за агрессивного поведения иностранного пассажира на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.





Она уточнила, что 60-летний иностранец начал вести себя вызывающе, когда самолет находился в воздухе. Мужчина громко кричал и провоцировал конфликты с другими пассажирами. Жалобы окружающих на свое поведение он игнорировал.



Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Сочи для обеспечения безопасности полета. Полицейские сняли авиадебошира с рейса и доставили в отдел.



