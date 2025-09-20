Авиадебошир-иностранец вынудил летевший в Казань самолет экстренно сесть в Сочи
Рейс, который следовал из Стамбула в Казань, совершил экстренную посадку в сочинском аэропорту. Инцидент случился из-за агрессивного поведения иностранного пассажира на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 60-летний иностранец начал вести себя вызывающе, когда самолет находился в воздухе. Мужчина громко кричал и провоцировал конфликты с другими пассажирами. Жалобы окружающих на свое поведение он игнорировал.
Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Сочи для обеспечения безопасности полета. Полицейские сняли авиадебошира с рейса и доставили в отдел.
В России могут запретить мигрантам привозить свои семьи
Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).
Ранее сообщалось, что в Москве предстанет перед судом мигрант, совершивший действия сексуального характера в отношении ребенка 2021 года рождения.
19 сентября «Радио 1» передавало, что в Самаре задержали гражданина одной из стран Средней Азии. Его подозревают в нападении на женщину в Ленинградской области, которую он пытался изнасиловать после избиения. Однако жертва сумела дать отпор кочергой.