Трамп высказался по вопросу якобы российских истребителей в Эстонии

20 сентября 2025, 01:00

Трампу не понравился инцидент с якобы российскими истребителями МиГ-31 в Эстонии

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил своё неодобрение в связи с сообщениями о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31. Слова американского лидера передает РИА Новости.





Трамп объяснил, что подобные «новости» ему не нравятся, поскольку они способны привести к серьёзным проблемам.





«Мне не нравится, когда такое происходит. Это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — сказал он журналистам.