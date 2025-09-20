Трамп высказался по вопросу якобы российских истребителей в Эстонии
Трампу не понравился инцидент с якобы российскими истребителями МиГ-31 в Эстонии
Президент США Дональд Трамп выразил своё неодобрение в связи с сообщениями о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31. Слова американского лидера передает РИА Новости.
Трамп объяснил, что подобные «новости» ему не нравятся, поскольку они способны привести к серьёзным проблемам.
«Мне не нравится, когда такое происходит. Это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — сказал он журналистам.Трамп добавил, что в ближайшее время внимательно изучит вопрос нарушения воздушных границ Эстонии. Ему скоро проведут брифинг, и он вернется к этой теме, когда получит больше информации об инциденте.
