Осколки БПЛА ВСУ упали на школьную и пляжную территории в Севастополе

23 июля 2025, 22:55

Фото: istockphoto/bbsferrari

Осколки украинского дрона упали на пляжной и школьной территории в Севастополе.





Об этом в среду, 23 июля, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Чиновник отметил, что от падения осколков беспилотника загорелась трава, получили повреждения окна в нескольких зданиях, включая то, где находится образовательное учреждение. По словам губернатора, пострадавших среди людей нет. Вся информация носит предварительный характер.





«Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача», — написал Развожаев в личном Telegram-канале.

