Осколки БПЛА ВСУ упали на школьную и пляжную территории в Севастополе
Осколки украинского дрона упали на пляжной и школьной территории в Севастополе.
Об этом в среду, 23 июля, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Чиновник отметил, что от падения осколков беспилотника загорелась трава, получили повреждения окна в нескольких зданиях, включая то, где находится образовательное учреждение. По словам губернатора, пострадавших среди людей нет. Вся информация носит предварительный характер.
«Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача», — написал Развожаев в личном Telegram-канале.Перед этим в Минобороны России докладывали, что в период с 19:00 до 20:00 противовоздушная оборона страны уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и Черноморьем.