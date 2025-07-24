Российских журналистов выдворили с пресс-конференции Умерова в Стамбуле
Глава делегации Украины Рустем Умеров не допустил журналистов РФ на пресс-брифинг в Турции
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым запретила доступ российским журналистам на итоговую пресс-конференцию после переговоров в Стамбуле, что корреспонденты расценили как политически мотивированное решение.
Во дворце Чираган в Стамбуле, где завершился третий раунд переговоров, съёмочную группу Первого канала и других российских СМИ вывели из зала сразу после обнаружения микрофона с логотипом российского телеканала. По словам корреспондента, журналисты успели лишь ненадолго войти в помещение, но были удалены по требованию украинской стороны:
«Нет места российским журналистам на заявлениях украинской делегации, хотя переговоры идут на русском и все перемешаны», — заявил представитель российской прессы в репортаже для Telegram-канала «Вы слушали маяк».
Представитель Турции, координировавший доступ, подтвердил, что ограничение введено по инициативе украинской делегации: журналистам выдавались специальные бейджи, но российские СМИ в список допущенных не вошли. Ранее аналогичный инцидент произошёл в июне: тогда украинские организаторы, узнав о присутствии журналистов из РФ, демонстративно переходили с русского на украинский и английский языки, отказываясь от диалога.