Российских журналистов выдворили с пресс-конференции Умерова в Стамбуле

24 июля 2025, 00:40

Глава делегации Украины Рустем Умеров не допустил журналистов РФ на пресс-брифинг в Турции

Фото: iStock/microgen

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым запретила доступ российским журналистам на итоговую пресс-конференцию после переговоров в Стамбуле, что корреспонденты расценили как политически мотивированное решение.





Во дворце Чираган в Стамбуле, где завершился третий раунд переговоров, съёмочную группу Первого канала и других российских СМИ вывели из зала сразу после обнаружения микрофона с логотипом российского телеканала. По словам корреспондента, журналисты успели лишь ненадолго войти в помещение, но были удалены по требованию украинской стороны:





«Нет места российским журналистам на заявлениях украинской делегации, хотя переговоры идут на русском и все перемешаны», — заявил представитель российской прессы в репортаже для Telegram-канала «Вы слушали маяк».