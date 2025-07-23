Мединский: РФ предложила Киеву короткие перемирия для возвращения тел

23 июля 2025, 23:16

Фото: iStock/3dmitry

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах с Украиной Россия предложила Киеву короткие перемирия на линии боевого соприкосновения, по 24-48 часов, для возвращения раненых и погибших солдат. Об этом российский представитель сказал журналистам.