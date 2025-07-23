Мединский: РФ предложила Киеву короткие перемирия для возвращения тел
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах с Украиной Россия предложила Киеву короткие перемирия на линии боевого соприкосновения, по 24-48 часов, для возвращения раненых и погибших солдат. Об этом российский представитель сказал журналистам.
Заявление было сделано по итогам переговоров в Стамбуле. Суть перемирия в том, чтобы у санитарных команд была возможность забрать раненых и трупы бойцов. Мединский отметил, что из-за работы дронов специалисты подвергаются слишком большому риску.
Ранее были раскрыты договоренности, которых достигли делегации из РФ и Украины. В числе них обмен не только военнопленных, но и гражданских лиц.
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