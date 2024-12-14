Над Сочи прогремело несколько взрывов

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В Сочи сработала система противовоздушной обороны, а над городом прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Shot.
«... около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишут в telegram-канале со ссылкой на жителей.Также серия взрывов наблюдалась над поселком Вардане. По предварительным данным, российское ПВО сработало по беспилотникам в акватории Черного моря.
На данный момент известно о сбитии пяти БПЛА над регионами России. Работа ПВО зафиксирована в Курской, Белгородской, Брянской областями и над Черным морем, сообщило Минобороны.
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