В Херсонской области сбили украинский самолет

Фото: iStock/Vital Hil
Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Уточняется, что над Херсоном был вражеский сбит самолет Су. По информации пресс-службы, воздушное судно ВСУ пыталось проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра.
Оба пилота украинского самолета ликвидированы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников
В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
Оба пилота украинского самолета ликвидированы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников
В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
Екатерина Коршунова