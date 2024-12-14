Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Херсонской области сбили украинский самолет

В Херсонской области сбили украинский самолет

ПВО сбила украинский самолет севернее Херсона
Фото: iStock/Vital Hil

Фото: iStock/Vital Hil

Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Уточняется, что над Херсоном был вражеский сбит самолет Су. По информации пресс-службы, воздушное судно ВСУ пыталось проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра.

Оба пилота украинского самолета ликвидированы.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников

В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия

Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
#самолет
#украина
#всу
#вс рф
#спецоперация
Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников
ВС России поразили три склада БПЛА ВСУ
14 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/yucelyilmaz

ВС РФ поразили три склада БПЛА украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также российские бойцы успешно поразили скопления личного состава и военной техники ВСУ в 153 районах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ТАСС: в России создали новую систему «Калинка» для вычисления сигнала Starlink

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
#авиация
#операции
#лидер
#сво
#всу
#вс рф
#дроны
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: в России создали новую систему «Калинка» для вычисления сигнала Starlink
14 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Shutthiphong Chandaeng

Мониторинговую систему «Калинка», позволяющую вычислять сигналы прочих спутниковых систем, включая американскую Starlink, создали в России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.
«Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», — прокомментировал он в рамках XXII партийного съезда «Единой России».

Перед этим представитель госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказывал о боевых сухопутных роботах, принимающих участие в зоне боевых действий. Он уточнял, что планируется создание их большой линейки. Подробнее в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский морпех захватил «человека дождя» ВСУ в Курской области

Над регионами РФ за ночь сбили 37 украинских БПЛА

Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»
#мир
#россия
#технологии
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский морпех захватил «человека дождя» ВСУ в Курской области
В Курской области морпех пленил «человека дождя» из ВСУ
14 декабря 2024, 12:16

Фото: istockphoto/N-sky

Российский морпех Виталий Мухин захватил в плен боевика ВСУ с психическим расстройством, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По словам Мухина, 49-летний Дмитрий Игнатенко был мобилизован летом этого года в Знаменке Кировоградской области.

Морпех уточнил, что мужчина долго думал над ответами, проговаривая их шепотом, а уже после вступал в разговор. Казалось, что он говорит сам с собой.

Когда Игнатенко обнаружили, он вжался в стену блиндажа, раскачивался из стороны в сторону и шептал вслух. Морпех Мухин подумал, что того контузило, но потом понял, что Игнатенко, предположительно, болен аутизмом, как персонаж киноленты «Человек дождя».

Игнатенко спасли, он прошел лечение и стал улыбаться.

Читайте также:

Гладков: в результате обстрела ВСУ в Белгородской области погиб 9-летний мальчик

Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО

В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
#мир
#россия
#война
#сво
#всу
#курская область
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: в результате обстрела ВСУ в Белгородской области погиб 9-летний мальчик
14 декабря 2024, 12:00

Фото: istockphoto/N-sky

Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Майский Белгородского района, проинформировал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, пострадала женщина и второй семимесячный ребенок.
«… Случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика», — сказано в публикации чиновника.
Он добавил, что пострадавших отправили в областной госпиталь. Отец семейства не пострадал, девочка получила контузию, ее направят в детскую областную больницу.

На месте атаки сейчас работают экстренные службы.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно атакует приграничные территории РФ.

Читайте также:

Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО

В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия

Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
#мир
#россия
#белгородская область
#вячеслав гладков
#обстрел
#всу
#война
#сво
#новости
#конфликт
#дети
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО
Le Figaro: У ВСУ нет возможности удерживать фронт из-за продвижения ВС РФ
14 декабря 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Silent_GOS

У боевиков ВСУ нет возможности удержать позиции, а российские войска уверенно идут вперед, пишет французская Le Figaro, ссылаясь на военные источники.
По заявлению собеседника журналистов, у ВСУ дефицит ресурсов и нет ротации, они даже не в состоянии возвести оборонительные сооружения.

«Русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт. На данный момент решительного рывка не видно. Русские методично продвигаются, участок за участком», — говорится в статье.
Авторы добавили, что степной украинский ландшафт на руку ВС РФ, поскольку им проще засечь противника и ликвидировать его.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО

Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
#мир
#россия
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
Spectator: сдача ВСУ Красноармейска повлияет на производство оружия Украиной
14 декабря 2024, 11:00

Фото: iStock/undefined undefined

Потеря ВСУ Красноармейска в ДНР серьезно скажется на производстве оружия Украиной. Об этом сообщает издание The Spectator.
Согласно информации журнала, в Красноармейске в четверг, 12 декабря, было прекращено газоснабжение, а также приостановил работу угольный завод из-за приближения ВС РФ. Уточняется, что данный населенный пункт является крупнейшим на Украине производителем стали.

В материале издания говорится, что когда город падет, то производство стали сократится в несколько раз, что значительно ударит по производству оружия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
#завод
#производство
#город
#страны
#газоснабжение
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
14 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

За минувшую ночь над территорией России уничтожены 37 беспилотников. Российские войска продолжают вести активные бои и добиваться тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Средствами противовоздушной обороны ночью 14 декабря в Курской области и Краснодарском крае были уничтожены по 12 дронов. Еще 7 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 5 — над Орловской, а один — над акваторией Азовского моря. В результате масштабной атаки беспилотников на Орловскую область случился пожар на одном из объектов промышленной инфраструктуры. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что возгорание локализовано, пострадавших нет.

Курская область


Российские войска активно продвигаются в окрестностях Новоивановки. На юге Суджанского района артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов предотвращены две контратаки со стороны ВСУ. Расчеты РСЗО «Торнадо-С» ведут огонь по скоплениям живой силы противника. Российскими военными форсированна река Псёл, отмечается значительное продвижение к населенному пункту Куриловка.

По информации пресс-службы Минобороны России, за прошедшие сутки потери противника составили более 200 военнослужащих и 3 танка, среди которых два британских Challenger.

Покровское направление


Российские силы продолжают проводить тактические наступления, особенно в районах Угледара, Покровска и Торецка. ВС России захватили населённый пункт Пушкино. Сейчас ведутся бои в районе поселка Шевченко, близ Покровска (Красноармейска). Для удержания позиций ВСУ перебрасывает в этот район элитные подразделения армии «Азов». Российские штурмовые подразделения укрепились в селе Бельгийка и находятся в километре от первых домов Покровска.

На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине
На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине


Угледарское направление


В окрестностях населенных пунктов Ровнополь, Сторожевой и Нескучный российскими войсками освобождено приблизительно 6 квадратных километров площади. В районе Курахово продолжаются интенсивные бои: ВСУ удерживают пожарную часть и несколько учебных заведений, однако большая часть города находится под контролем российских войск. Южнее Курахово захвачена восточная часть Успеновки, что почти замыкает котел у реки Сухие Ялы. Продолжается продвижение на рубеже Романовка – Константинопольское.

Населённый пункт Анновка взят в окружение. Зеленый Гай и Успеновка перешли под контроль российских военных. По предварительным оценкам, в Анновке заблокированы до 600 украинских военнослужащих. Захват такого количества пленных может существенно повлиять на моральный дух ВСУ.

В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские вооружённые силы зафиксировали 42 артиллерийских обстрела населённых пунктов на левом берегу Днепра. В результате атак пострадали жилые дома, инфраструктура и транспорт. Согласно последним данным, обстрел затронул автобус, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения.

Читайте также:

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию

«Страна»: в Киевской области прогремели взрывы
#пожар
#бпла
#контроль
#инфраструктура
#взрывы
#человек
#дома
#вс рф
#минобороны
#обстрел
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России
Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию при помощи санкций
14 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.
Отмечается, что британский премьер выступил за продолжение политики, которая направлена на то, чтобы «максимизировать тяготы» Москвы, «увеличив военную поддержку Украины». Стармер объяснил свою позицию тем, что РФ якобы не проявляет «никаких признаков смягчения» по отношению к киевскому режиму.

Страны «Большой семерки» должны причинить «максимальную боль» России, ​подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Читайте также:

Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

Илон Маск раскрыл крупную ошибку Украины
#страны
#министр
#вс рф
#захарова
#маск
#великобритания
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
Захарова: резолюцией по АЭС Киев пытается отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
14 декабря 2024, 09:50

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Киевский режим пытается отвлечь мировое сообщество от недавней атаки на работников МАГАТЭ при помощи резолюции, которые касаются атомных электростанций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, ссылки на украинскую резолюцию в документах сделают их как политически, так и юридически незначительными. Дипломат подчеркнула, что данную резолюцию поддержали в основном западные государства, и ее принятие в очередной раз подтвердило стратегию Соединенных Штатов и их партнеров по использованию международных механизмов для достижения собственных целей.

Украинская резолюция в МАГАТЭ по атомным станциям не требует исполнения, заключила Захарова.

Напомним, во вторник, 10 декабря, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что машина экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован дроном.

Читайте также:

На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию

Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ

На Украине военкомы похитили двух людей и держат их в ужасных условиях — видео
#видео
#страны
#магатэ
#захарова
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате