Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников

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ВС РФ поразили три склада БПЛА украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также российские бойцы успешно поразили скопления личного состава и военной техники ВСУ в 153 районах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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