ПВО сбила 29 дронов ВСУ над российскими регионами
Российские системы противовоздушной обороны за два часа уничтожили 29 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Воздушную атаку отразили в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени 17 октября.
Наибольшее количество дронов сбили над Воронежской областью — девять единиц, над Белгородской областью уничтожили восемь БПЛА, а над Брянской областью — шесть.
Еще по два беспилотника ликвидировали над Волгоградской и Орловской областями, и по одному — над Курской и Ростовской областями.
Ранее сообщалось, что двое мирных жителей ранены в результате удара дрона ВСУ по Белгородской области. Оба пострадавших получили серьезные травмы, их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. По последней информации, жизнь одного из людей врачам спасти не удалось.
