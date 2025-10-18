ПВО сбила 29 дронов ВСУ над российскими регионами

18 октября 2025, 00:23

МО: Силы ПВО за два часа сбили 29 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Фото: iStock/bbsferrari

Российские системы противовоздушной обороны за два часа уничтожили 29 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.