Над Старым Осколом уничтожили беспилотник

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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав в Телеграм-канале.
«Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков.Сообщается, что в результате падения фрагментов дрона в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте.
Обход территории продолжится в светлое время суток.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью.
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