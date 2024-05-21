Система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью

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Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Бюрянскйо областью. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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