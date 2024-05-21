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Система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью

21 мая 2024, 23:15
Фото: istock / e-crow

Фото: istock / e-crow

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Бюрянскйо областью. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Ранее стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Первое изъятие доходов от активов РФ в пользу Украины ожидается в июле
21 мая 2024, 21:56

Фото: istockphoto / butenkow

Прибыль от замороженных активов России в пользу Киева впервые планируется передать в июле 2024 года, говорится в релизе Еврокомиссии, опубликованном 21 мая.
«Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прикладывать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Согласно релизу, средства от замороженных активов РФ будут перечисляться Украине дважды в год и будут использоваться для военной помощи и восстановления страны. В 2024 году 90% закупок вооружений и техники для Украины будут осуществлены через Европейский фонд мира, а остальные — из бюджета ЕС.

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Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»
21 мая 2024, 21:48

Фото: iStock/dragana991

Памятник на могиле лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*) Степана Бандеры в Мюнхене исписали на украинском языке призывами к проведению выборов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей: «Нам нужны выборы», — говорится в публикации в Telegram.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Глава государства отметил, что в настоящее время проведение такого мероприятия является «неуместным».

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Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
Конгрессвумен Грин: Зеленский для Украины диктатор, срок его полномочий истек
21 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала Владимира Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине и призвала не заставлять американских налогоплательщиков помогать Киеву.
«Зеленский теперь диктатор для Украины, так как срок его полномочий истек вчера, и он отменил выборы», — написала Грин в соцсети X.
Она подчеркнула, что Украина «не является демократией», и заявила, что американских налогоплательщиков нельзя заставлять «спонсировать правительство Украины по миллиарду в месяц», в том числе на поддержку в конфликте, «который они не могут выиграть».

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#зеленский
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Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста
Доброволец из Красноярского края спас из-под обстрела раненого танкиста
21 мая 2024, 20:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Доброволец из Красноярского края с позывным Цыган спас на себе из-под обстрела раненого танкиста, пишет KP.RU.
В конце января текущего года отряд штурмовиков и разведчики-радиотелефонисты попали в засаду недалеко от Кременной. В какой-то момент украинским боевикам удалось подбить российский танк, где водителем был Тимур Авхадеев. Экипаж боевой машины оказался заблокирован.

В результате бойцы выбрались из танка, поползли к лесополосе. Рядом взорвался дрон, упало дерево и повредило танкисту ноги. Тогда он почувствовал, что кто-то начал его тащить.

Когда его уже спасли, танксит спросил, откуда родом спасший его боец. Выяснилось, что они оба из Минусинска.

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#всу
#вс рф
#красноярский край
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Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО
21 мая 2024, 19:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне специальной военной операции. Кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.
По словам военного, подразделение получило задание — атаковать противника несколькими танками. Уточняется, что танковые удары наносятся каждой боевой машиной поочередно.

«Ромео» отметил, что одновременной в бой шла российская пехота. Боец заключил, что экипаж ВС РФ работает четко и слаженно, «как одно целое».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Пленный заявил, что броневик MaxxPro не подходит для боев на Украине
21 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Американский бронеавтомобиль MaxxPro не подходит для боевых действий на Украине из-за своей заметности и недостаточной проходимости. Об этом заявил Константин Якубцов, украинский солдат, сдавшийся в плен на артемовском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Якубцов служил в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в роли наводчика-оператора на таком броневике.

«MaxxPro не подходит для нашего региона из-за болотистой и рельефной местности. Он предназначен для пустыни, очень высокий и заметный. Его можно подбить с расстояния в 3 км» — пояснил Якубцов.

Пленный также рассказал, что после мобилизации прошел подготовку в Дериевке, Кировоградская область, где они несколько раз стреляли из автоматов, а затем в течение трех месяцев рыли окопы.

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Маск засомневался в том, что США «защищает демократию» на Украине
Маск с иронией задумался, какую роль играет США в «защите демократии» на Украине
21 мая 2024, 19:34

Американский предприниматель Илон Маск с иронией поставил под сомнение роль США в «защите демократии» на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
«Но я думал, мы были там, чтобы защищать демократию?» — написал Маск.
Таким образом он отреагировал на пост о завершении срока полномочий Зеленского.

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Во Франции рассказали об экспресс-курсе для украинцев по применению САУ Caesar
Le Point: 45 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению САУ Caesar
21 мая 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

45 украинских солдат прошли во Франции экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом информирует Le Point.
По данным источника, военнослужащие ВСУ тренировались в обслуживании и управлении гаубиц, а также в отработке скорости и точности стрельбы. Уточняется, что семнадцать из приехавших на обучение человек уже имели опыт применения САУ на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16.

Напомним, за прошлый год Париж обучил 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего Франция обучила порядка двенадцати тысяч боевиков ВСУ.

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Украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны
«Страна»: украинские военнообязанные вносят ложные данные в систему минобороны
21 мая 2024, 18:20

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские военнообязанные массово вносят ложные данные в систему для удаленного обновления данных в военкоматах. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на журналиста Владислава Бовсуновского.
Отмечается, что в основном граждане Украины вносят фейковые данные о своем местоположении в «Резерв ». По информации источника, украинцы надеются, что такой шаг создаст некоторые сложности в доставке повестки.

Ранее сообщалось, что правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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