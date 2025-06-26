Над Таганрогом прогремело не менее пяти взрывов на фоне работы ПВО по БПЛА ВСУ
Над Таганрогом Ростовской области прогремело не менее пяти взрывов, предварительно, из-за работы ПВО по украинским беспилотникам. О этом сообщает Shot.
«Минимум пять взрывов прогремело над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, система ПВО отработала по украинским БПЛА», — передает telegram-канал.
К тому же взрывы услышали жители сел Лакедемоновка и Самбек. В небе были видны яркие вспышки, и над населенными пунктами прозвучал звук пролета дронов. По словам очевидцев, беспилотники летят со стороны поселка Матвеев Курган. Власти пока никак не комментировали информацию о случившемся.