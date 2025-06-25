Политолог раскрыл, почему страны НАТО смягчают риторику по отношению к России
Политолог Орлов: страны НАТО смягчают риторику по отношению к РФ из-за Трампа
Странам — членам НАТО приходится смягчать риторику в адрес России из-за настроения президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«Страны НАТО решили смягчить риторику в адрес России в коммюнике по итогам саммита альянса в Гааге. Естественно, никакого чуда вдруг не произошло. Большинство европейских членов НАТО по-прежнему агрессивно настроены в адрес России», — рассказал Орлов в беседе с RT.
Он пояснил, что европейские лидеры вынуждены идти на уступки Трампу ради сохранения альянса, и уже начали повышать расходы на оборону по указанию лидера США. Они также должны соблюдать позицию по России без лишнего негатива.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал «Газете.Ru», что увеличение расходов на оборону странами-членами НАТО указывает на актуальность идеи о возможном противостоянии с Россией.
«НАТО свое решение относительно будущего противостояния с Россией уже принял. Увеличение взносов от каждой страны говорит о том, что они будут больше закупать оружия и техники. Кроме того, сейчас происходит модернизация промышленности в европейских странах, и многие стараются выпускать собственное оружие, а не закупать его у американцев», — считает депутат.
По его словам, членам НАТО необходим враг для объяснения увеличения расходов на военные нужды, и им стала Россия. А для модернизирования военной промышленности нужно списать старое оружие. Именно поэтому Европа продолжает поддерживать Украину и передавать ей свое вооружение.