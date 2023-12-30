Над территорией Брянска сбили два беспилотника

Фото: iStock/Alex Kochev
Губернатор Александр Богомаз поделился информацией о том, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в воздушном пространстве над Брянском и его районом.
По его словам, происшествие не привело к пострадавшим.
Ранее в этот день губернатор сообщал о четырех украинских беспилотниках, сбитых в Брянской области при помощи средств ПВО.
Минобороны: Российские системы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью
«Как раз туда прилетело»: генерал ВСУ назвал последствия российского удара по Украине
Массированный удар по Украине назвали ответом за атаку на Феодосию
Ранее в этот день губернатор сообщал о четырех украинских беспилотниках, сбитых в Брянской области при помощи средств ПВО.
«Система ПВО, подконтрольная Министерству обороны РФ, сработала над городом Брянск и его районом. Были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Согласно предварительной информации, никто не пострадал», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.Читайте также:
Минобороны: Российские системы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью
«Как раз туда прилетело»: генерал ВСУ назвал последствия российского удара по Украине
Массированный удар по Украине назвали ответом за атаку на Феодосию
Артем Кузьмин