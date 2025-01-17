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Российские войска вошли в населённый пункт Зверево к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он уточнил, что село находится вблизи Красноармейска и фактически считается его ближайшим пригородом.
По предоставленным Роговым сведениям, за освобождение села начались бои.
В прошлое воскресенье Минобороны России сообщало, что бойцам подразделения группировки войск «Центр» удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение живой силе и технике ВУ в районах нескольких населённых пунктов в ДНР, включая Зверево. Тогда потери Украины составили свыше 450 военных.
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По предоставленным Роговым сведениям, за освобождение села начались бои.
В прошлое воскресенье Минобороны России сообщало, что бойцам подразделения группировки войск «Центр» удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение живой силе и технике ВУ в районах нескольких населённых пунктов в ДНР, включая Зверево. Тогда потери Украины составили свыше 450 военных.
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Анастасия Чинкова