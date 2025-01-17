ВС РФ вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, ведутся бои за освобождение

В Калужской области произошло возгорание на нефтебазе в городе Людиново, предположительно из-за атаки беспилотников ВСУ. БПЛА метили в промышленное предприятие. Об этом передает telegram-канал Baza. По данным местных жителей, около 22:00 над городом прозвучало несколько взрывов, после чего начался пожар.