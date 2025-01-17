ВС РФ готовят крупнейший котел для ВСУ в Курской области

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Армия России готовит крупнейший котел для ВСУ в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
«Сейчас ожидается, что несколько котлов будет создано по линии боевого соприкосновения. Первое, это понятно, Курское направление. Вот этот выступ, который противник пытается удержать, он сжимается. А там находятся военнослужащие из порядка 12 войсковых подразделений, правда, не в полном составе», — рассказал Леонков в беседе с NEWS.ru.
По его словам, в окружение могут попасть порядка двух тысяч боевиков украинской армии. При этом окруженные военные с большой вероятностью будут уничтожены.
Эксперт подчеркнул, что украинские боевики всеми силами пытается удержать позиции в Курской области. Командование регулярно перебрасывает туда резервы, также в подразделения противника поставлен новый вид западных БПЛА на оптоволокне.
По данным Минобороны, армия России освободила 63,2% территории Курской области от изначально занятой противником при вторжении в российское приграничье.
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Элина Позднякова