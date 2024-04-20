Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники

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Губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем Telegram-канале, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напомним, в ночь на субботу, 20 апреля украинские беспилотные летательные аппараты также были замечены над Курской, Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской областями.
Ранее сообщалось, что ПВО России может обеспечить защиту от новых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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