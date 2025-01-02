ВСУ обстреляли ДНР ракетами РСЗО HIMARS, ​пострадали мирные жители

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ВСУ нанесли удар кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили РИА Новости в СЦКК. Есть пострадавшие.
В результате обстрела повреждено несколько пятиэтажек, выбиты стекла в домах, уничтожен гражданский автомобиль. По данным главы региона Дениса Пушилина, пятеро человек пострадали. Из них четыре мирных жителя получили ранения. В Telegram-канале РИА Новости выложили кадры последствия атаки ВСУ.
Корреспондент «Известий» Евгений Быковский уточнил, что ракета попала в центр двора жилого микрорайона.
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Корреспондент «Известий» Евгений Быковский уточнил, что ракета попала в центр двора жилого микрорайона.
«Предварительно, били с применением РСЗО HIMARS, по жилой застройке выпустили целый «пакет» ракет. Сгорели машины, разбило стекла как минимум в трех пятиэтажных жилых домах», — пояснил корреспондент.Точное количество пострадавших и объем ущерба уточняются.
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Мария Моисеева