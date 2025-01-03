Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника

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Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 10 беспилотников сбили над территорией Брянской области, по четыре — над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями. Известно о пострадавшем в Белгородской области, где вражеский БПЛА атаковал село Ясные Зори.
Власти остальных российских регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Власти остальных российских регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова