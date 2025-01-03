Четыре беспилотника ВСУ сбили в Ростовской области

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В ночь с 2 на 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, благодаря действиям противовоздушной обороны удалось избежать разрушений на земле и пострадавших среди мирного населения.
Инцидент стал очередным случаем ликвидации БПЛА на территории Ростовской области, где подобные атаки фиксируются все чаще в последние месяцы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ. Также стало известно, что суд РФ впервые вынудил «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ.
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Инцидент стал очередным случаем ликвидации БПЛА на территории Ростовской области, где подобные атаки фиксируются все чаще в последние месяцы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ. Также стало известно, что суд РФ впервые вынудил «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ.
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Мария Моисеева