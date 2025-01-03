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Четыре беспилотника ВСУ сбили в Ростовской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 2 на 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, благодаря действиям противовоздушной обороны удалось избежать разрушений на земле и пострадавших среди мирного населения.

Инцидент стал очередным случаем ликвидации БПЛА на территории Ростовской области, где подобные атаки фиксируются все чаще в последние месяцы.



Ранее сообщалось, что силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ. Также стало известно, что суд РФ впервые вынудил «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ.

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Суд РФ впервые вынудил «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ
03 января 2025, 04:56

Фото: iStock/ANGHI

Московский суд постановил, что компания «Яндекс» должна удалить изображения и карты инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из своего сервиса. Такое решение принято в связи с постоянными атаками БПЛА ВСУ на объект. Об этом сообщают судебные документы, о которых рассказали ТАСС.
Согласно решению суда, «Яндекс» обязан в течение месяца исключить из открытого доступа изображения цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами и других частей предприятия. Это первый случай, когда российская транснациональная IT-компания обязана удалить данные стратегического объекта из своих сервисов.

Суд постановил, что свободный доступ к информации о стратегически важных объектах подрывает обороноспособность страны и своевременную поставку материалов вооруженным силам. «Яндекс» также обязан выплатить государственную пошлину.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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Военкомы ТЦК на Украине сломали ногу местному жителю, есть видео
В Полтавской области на Украине сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу
03 января 2025, 03:41

Фото: iStock/necati bahadir bermek

В Полтавской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) причинили местному жителю серьезную травму, сломав ему ногу. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свидетельство местной жительницы.
На видео, опубликованном изданием в Telegram-канале, видно, как пострадавший лежит на земле, окруженный представителями ТЦК, медиками и случайными прохожими. Мужчину позже перенесли на носилки и доставили в машину скорой помощи.



В областном ТЦК от комментариев отказались, однако правоохранительные органы заявили о зарегистрированном обращении по данному инциденту.

Ранее в Сумах произошел трагический случай: мужчина умер после черепно-мозговой травмы, полученной в городском ТЦК. Известно, что его убил солдат ВСУ.

Сообщалось, что перед этим погибший позвонил жене, сказав, что его забрали в военкомат и планируют отправить в зону боевых действий. На следующий день родственники узнали, что мужчину доставили в больницу, где он скончался.

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Зеленский озвучил мысли о своем переизбрании
Зеленский: переизбрание на второй срок не является моей сегодняшней целью
03 января 2025, 01:17

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года, заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.
По его словам в интервью на украинском телемарафоне, которые передает РИА Новости, решение будет зависеть от того, насколько успешным окажется вклад текущего президента в завершение войны.

«Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — заявил Зеленский.
Выборы президента в 2024 году были отменены из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно и не является приоритетной задачей. Однако эта ситуация вызвала дискуссии о легитимности власти в стране.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что с юридической точки зрения легитимной властью на Украине остаются лишь парламент и его спикер. Он указал, что для проведения выборов в стране следовало бы отменить закон о военном положении, так как его действие не подразумевает автоматического продления полномочий президента.

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На Украине солдат ВСУ убил жителя города Сумы в ТЦК
В Сумах украинец умер в ТЦК от черепно-мозговой травмы после атаки солдата ВСУ
02 января 2025, 23:30

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Сумском городском военкомате военнослужащий ВСУ нанес смертельную травму 40-летнему мужчине, который позже скончался в больнице. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Сумской области.
«Полиция установила лицо, которое причинило смертельные телесные повреждения жителю Сум», — сообщает ведомство на своей странице Facebook*.
По предварительным данным, конфликт между мужчиной и украинским военным вспыхнул внезапно. Военнослужащий впал в ярость и применил физическую силу, нанеся погибшему сильные телесные повреждения.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 119 УК Украины («Убийство, совершенное по неосторожности»). Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее информационный портал SumyToday уточнял, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы 31 декабря, через два дня после того, как его забрали в местный военкомат.

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МО: силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ
02 января 2025, 23:12

Фото: iStock/Oselote

Силы ПВО за два часа уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России поздним вечером 2 января.
По данным ведомства, с 20.00 до 22.00 (мск) по два дрона ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, еще один БПЛА уничтожен в небе над Курской областью.

Кроме того, в течение дня оперативный штаб Курской области зафиксировал и сообщил о перехвате пяти украинских ракет. Данные атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны.

30 декабря сообщалось, что Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю.

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Боец ВС РФ победил боевика ВСУ в рукопашном бою на ножах
02 января 2025, 22:46

Фото: istockphoto/Dmytro Skrypnykov

Российский боец в рукопашном бою на ножах одолел украинского боевика, сообщили авторы Telegram-канала «Воин DV». Уточняется, что военные столкнулись во время зачистки одного из населенных пунктов. Сначала была перестрелка, а затем в ход пошли ножи и камни.
После того, как боец ВС РФ победил, украинец назвал его «лучшим бойцом в мире», попросив дать спокойно покинуть этот мир, а затем совершил суицид. Российский солдат сейчас находится под присмотром медиков.

Известно, что украинские боевики хотели вернуть под свой контроль Трудовое.

Ранее в России высказались о Западе на фоне факельного шествия бандеровцев на Украине. Подробности в нашем материале.

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Рогов осудил Запад за факельное шествие бандеровцев на Украине
Рогов: факельное шествие бандеровцев на Украине — позор для западных стран
02 января 2025, 22:10

Фото: РИА Новости

Факельное шествие бандеровцев на Украине — позор для западных государств, заявил журналистам РИА Новости член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Шествие в честь пособников фашистов — это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим», — сказал собеседник агентства.

Рогов добавил, что западные лидеры предпочитают молчать о чествовании нацизма на Украине и его пособников.

Перед этим Владимир Рогов проинформировал общественность об ожесточенных боях на запорожской линии фронта. Чиновник отметил успехи ВС РФ, бойцы поставили российский триколор в одном из сел.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. По заявлению российских властей, боевые действия завершатся, когда РФ достигнет поставленных целей.

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В Раде оценили прилет российских дронов по правительственному кварталу
Стефанчук: взрывная волна от БПЛА России задела здания парламента Украины
02 января 2025, 21:18

Фото: istockphoto/al_la

Российские дроны долетели до правительственного квартала Украины в ночь на 1 января, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в социальных сетях.
«Взрывная волна повредила окрестные дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады Украины», — сказано в посте.

Стефанчук добавил, сейчас оперативные службы устраняют последствия произошедшего.

Перед этим член Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал о происходящем на запорожском фронте. По его словам, бойцы ВС РФ уже установили триколор в одном из населенных пунктов. Подробности в нашем материале.

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Рогов рассказал последние новости с фронта
Рогов: бойцы ВС РФ установили флаг России в Белогорье ореховского направления
02 января 2025, 21:03

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский триколор установили бойцы ВС РФ на ореховском направлении запорожского фронта, рассказал РИА Новости член Общественной палаты Владимир Рогов.
«Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села», — пояснил он.
Рогов добавил, что украинские боевики сопротивляются, однако инициатива в руках российской стороны.

Чиновник резюмировал, что в настоящее время идут ожесточенные бои. Перед этим пророссийские подпольщики под руководством координатора Сергея Лебедева проинформировали об ударе по базе боевиков ВСУ в Николаевской области.

Российская спецоперация на Украине продолжается.

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#украина
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#владимир рогов
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