В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе

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Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Телеграм-канале.
«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин.Региональный глава добавил что, по предварительным сведеньям, пострадавших и разрушений нет.
До этого сообщалось, что три беспилотника ВСУ уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак