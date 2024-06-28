В Тамбовской области после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза

Фото: istock / Distortion Media
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Максим Егоров в Телеграм-канале.
По словам Егорова, прилет БПЛА на предприятие произошел около 4:35 по московскому времени.
В результате атаки началось небольшое возгорание, сейчас пожар локализован. Жертв нет.
Региональный глава добавил, что в тушении задействованы силы пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов, оперативно прибывших на место происшествия.
Напомним, 21 июня в Тамбовской области был ликвидирован открытый пожар на нефтебазе, который тушили практически сутки.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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В результате атаки началось небольшое возгорание, сейчас пожар локализован. Жертв нет.
Региональный глава добавил, что в тушении задействованы силы пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов, оперативно прибывших на место происшествия.
Напомним, 21 июня в Тамбовской области был ликвидирован открытый пожар на нефтебазе, который тушили практически сутки.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак