Над Тульской областью сбиты два беспилотника

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Над территорией Тульской области сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом информирует министерство по региональной безопасности.
«В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано»,— сказано в сообщении на сайте ведомства.По информации министерства, в результате атаки никто не пострадал.
В последний раз об атаке БПЛА на Тульскую область сообщалось в ночь на 20 апреля. Вечером того же дня в регионе уничтожили малоразмерный воздушный шар.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак