Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили одиннадцать беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 02:41 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб в настоящий момент работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших, жертвах или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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