19 августа 2026, 03:07

Собянин: Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ на подлете к Москве

Фото: iStock/Naypong

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили одиннадцать беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.