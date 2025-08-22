Над Волгоградом прогремели взрывы, сработала ПВО
Около десяти взрывов прогремело в небе над Волгоградом. Предварительно, работает ПВО. БПЛА ВСУ пытались атаковать юг города, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали, что серия взрывов началась около 00:50 по местному времени. Поступили сообщения о звуке мотора украинских дронов, которые летели на низкой высоте и ярких вспышках в небе над Волгой. От громких хлопков в нескольких местах сработала сигнализация у разных автомобилей.
Предварительно, силами ПВО было уничтожено два вражеских дрона. Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
О громких звуках также сообщают жители соседнего города Волжский.
При этом в пресс-службе Росавиации в 02:20 (мск) объявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова (Гагарин).
