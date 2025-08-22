Над Волгоградом прогремели взрывы, сработала ПВО

22 августа 2025, 02:33

SHOT: Около 10 взрывов прогремело над Волгоградом, сбиты два БПЛА ВСУ

Фото: iStock/dzika_mrowka

Около десяти взрывов прогремело в небе над Волгоградом. Предварительно, работает ПВО. БПЛА ВСУ пытались атаковать юг города, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.