Над Волгоградом прогремели взрывы, сработала ПВО

SHOT: Около 10 взрывов прогремело над Волгоградом, сбиты два БПЛА ВСУ
Около десяти взрывов прогремело в небе над Волгоградом. Предварительно, работает ПВО. БПЛА ВСУ пытались атаковать юг города, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



Очевидцы рассказали, что серия взрывов началась около 00:50 по местному времени. Поступили сообщения о звуке мотора украинских дронов, которые летели на низкой высоте и ярких вспышках в небе над Волгой. От громких хлопков в нескольких местах сработала сигнализация у разных автомобилей.

Предварительно, силами ПВО было уничтожено два вражеских дрона. Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

О громких звуках также сообщают жители соседнего города Волжский.

При этом в пресс-службе Росавиации в 02:20 (мск) объявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова (Гагарин).

