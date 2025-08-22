Достижения.рф

Снайпер «Тагил»: солдаты ВСУ помогли бойцам ВС РФ, чтобы сразу сдаться

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Военные украинской армии однажды спасли российских бойцов, которых засыпало в окопе, чтобы добровольно сдаться в плен. Об этом рассказал снайпер ВС РФ с позывным «Тагил».



По его словам, украинцы откопали российских военных, которых засыпало в окопе после удара, чтобы потом вместе направиться к позициям ВС РФ и сдаться в плен.

«Было такое, что наших засыпало в окопе, а откопали их… двое хохлов, которые рядом сидели на точке. А потом все вместе рванули к нашим позициям», — приводит RT слова «Тагила».
Он отметил, что этих солдат ВСУ мобилизовали в украинскую армию насильно.

Ранее сообщалось, что российского бойца, получившего тяжёлые ранения в боях за Авдеевку и выжившего благодаря украинскому военному, наградили орденом Мужества.

Элина Позднякова

