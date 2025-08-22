Снайпер «Тагил»: солдаты ВСУ помогли бойцам ВС РФ, чтобы сразу сдаться
Военные украинской армии однажды спасли российских бойцов, которых засыпало в окопе, чтобы добровольно сдаться в плен. Об этом рассказал снайпер ВС РФ с позывным «Тагил».
По его словам, украинцы откопали российских военных, которых засыпало в окопе после удара, чтобы потом вместе направиться к позициям ВС РФ и сдаться в плен.
«Было такое, что наших засыпало в окопе, а откопали их… двое хохлов, которые рядом сидели на точке. А потом все вместе рванули к нашим позициям», — приводит RT слова «Тагила».Он отметил, что этих солдат ВСУ мобилизовали в украинскую армию насильно.
Ранее сообщалось, что российского бойца, получившего тяжёлые ранения в боях за Авдеевку и выжившего благодаря украинскому военному, наградили орденом Мужества.