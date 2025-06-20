Над Воронежем прогремели взрывы
Над Воронежем прогремело как минимум пять взрывов. Предварительные данные указывают на работу сил противовоздушной обороны (ПВО), сбивающих воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации местных жителей, незадолго до взрывов по всему городу зазвучали сирены воздушной тревоги. После этого раздались громкие звуки, а в небе были видны яркие вспышки.
Предполагается, что украинские БПЛА пытались атаковать НПЗ в Левобережном районе Воронежа. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее был введен план «Ковёр» в аэропорту Волгограда, что привело к запрету на взлет и посадку самолетов.
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