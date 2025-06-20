Над Воронежем прогремели взрывы

20 июня 2025, 00:49

SHOT: Над Воронежем прогремело около пяти взрывов, БПЛА пытались атаковать НПЗ

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Воронежем прогремело как минимум пять взрывов. Предварительные данные указывают на работу сил противовоздушной обороны (ПВО), сбивающих воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.