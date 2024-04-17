Над Воронежем уничтожили украинский дрон самолетного типа

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Губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем.
В результате падения беспилотника повреждения получило одно промышленное здание. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.
Также выехали представители региона и администрации города. Напомним, ГУ МЧС региона сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.
Ранее сообщалось, что в Воронеже прогремел взрыв. Над городом поднялся столб дыма, об этом сообщили очевидцы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Также выехали представители региона и администрации города. Напомним, ГУ МЧС региона сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.
Ранее сообщалось, что в Воронеже прогремел взрыв. Над городом поднялся столб дыма, об этом сообщили очевидцы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова