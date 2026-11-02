Над Воронежской областью обнаружили и сбили 20 БПЛА

02 ноября 2026, 06:36

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь с 1 на 2 ноября над Воронежской областью уничтожили 20 беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.





По его словам, два десятка дронов обнаружили и сбили над Воронежем и восемью районами области. По предварительной информации, пострадавших нет. Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе отменена.



«В результате падения обломков БПЛА в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов», — добавил он.