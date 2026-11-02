Над Воронежской областью обнаружили и сбили 20 БПЛА
В ночь с 1 на 2 ноября над Воронежской областью уничтожили 20 беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, два десятка дронов обнаружили и сбили над Воронежем и восемью районами области. По предварительной информации, пострадавших нет. Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе отменена.
«В результате падения обломков БПЛА в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов», — добавил он.Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.