Над Тульской областью уничтожили пять украинских беспилотников
Над Тульской областью уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Подразделения ПВО Минобороны России успешно сбили дроны поздним вечером 1 ноября. Губернатор уточнил, что в результате инцидента пострадавших нет. По предварительным сведениям, разрушений зданий и инфраструктуры на земле также не зафиксировано.
Миляев подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей держаться подальше от открытых пространств и не подходить к окнам. Кроме того, не следует фотографировать и снимать на видео работу сил противовоздушной обороны.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодаре по горячим следам задержали троих подозреваемых в нападении на участника СВО. Подробности читайте здесь.
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