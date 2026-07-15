15 июля 2026, 21:15

Политолог Шеслер: постоянными саммитами Запад пытается давить на Россию

Фото: iStock/artJazz

С помощью постоянных международных саммитов Европа пытается надавить на Россию. Такое мнение выразила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Напомним, 7–8 июля в Турции проходил саммит НАТО, а 13 июля уже в Париже состоялась встреча «коалиции желающих». Повестка обоих мероприятий была практически идентичной и состояла из обсуждений усиления поддержки Украины и санкций против РФ. 15 июля в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для участия в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».



В разговоре с Общественной Службой Новостей Шеслер отметила, что своими бесконечными международными встречами Запад пытается надавить на Россию и продемонстрировать единство и довести планы до конца.





«Также они работают и со своими внутренними настроениями. Конечно, в Европе есть политические силы, которые неодобрительно относятся к эскалации вооруженного конфликта на Украине», — добавила политолог.