«Политический туризм»: профессор оценил саммиты «коалиции желающих»

15 июля 2026, 15:26

Профессор Межевич: саммиты «коалиции желающих» — это форма политического туризма

Фото: iStock/mediaphotos

Встречи членов «коалиции желающих» являются политическим туризмом. Так считает исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.





Напомним, 7–8 июля в Турции проходил саммит НАТО, а 13 июля уже в Париже состоялась встреча «коалиции желающих». Повестка обоих мероприятий была практически идентичной и состояла из обсуждений усиления поддержки Украины и санкций против РФ.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Межевич отметил, что саммиты «коалиции желающих» являются туризмом с политическими декорациями, которые используют участники процесса.





«Ведь когда человек один, у него рано или поздно может возникнуть предположение, что что-то идет не так, что-то идет не туда. А когда вокруг тебя еще тридцать человек, которые говорят ровно то же самое, ты думаешь о том, что не может же быть так, чтобы все ошибались», — отметил эксперт.