Стало известно, отправит ли «коалиция желающих» войска на Украину

14 июля 2026, 13:42

«Коалиция желающих» не обсуждает отправку войск на Украину

Фото: iStock/rarrarorro

Страны, входящие в состав «коалиции желающих», на сегодняшний день не обсуждают возможное размещение многонациональных военных сил на Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный европейский дипломатический источник.





Напомним, 13 июля в Париже состоялась встреча лидеров «коалиции желающих», где они обсудили основные аспекты продолжения поддержки Украины в вооруженном конфликте с Россией.





«Европа — в рамках "коалиции желающих" — готова содействовать обеспечению гарантий безопасности для осуществления контроля за соблюдением режима прекращения огня или для размещения многонациональных сил в целях поддержки обороны Украины», — отметил собеседник издания.