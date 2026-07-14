Стало известно, отправит ли «коалиция желающих» войска на Украину
«Коалиция желающих» не обсуждает отправку войск на Украину
Страны, входящие в состав «коалиции желающих», на сегодняшний день не обсуждают возможное размещение многонациональных военных сил на Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный европейский дипломатический источник.
Напомним, 13 июля в Париже состоялась встреча лидеров «коалиции желающих», где они обсудили основные аспекты продолжения поддержки Украины в вооруженном конфликте с Россией.
«Европа — в рамках "коалиции желающих" — готова содействовать обеспечению гарантий безопасности для осуществления контроля за соблюдением режима прекращения огня или для размещения многонациональных сил в целях поддержки обороны Украины», — отметил собеседник издания.
Он добавил, что планируется работа по восстановлению Украины и достижению стратегической стабильности после завершения конфликта. При этом разговоров о возможной отправке европейского военного контингента в Киев на сегодняшний день нет, заключил источник «Известий».