15 июля 2026, 12:44

Политолог Панкратов: «коалиция желающих» превратилась в цирк-шапито

Фото: iStock/Pressmaster

Евросоюз совместно с Великобританией создали «коалицию желающих», чтобы поиграть в самостоятельность. Такое мнение выразил политолог, заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов.





Напомним, 7–8 июля в Турции проходил саммит НАТО, а 13 июля уже в Париже состоялась встреча «коалиции желающих». Повестка обоих мероприятий была практически идентичной и состояла из обсуждений усиления поддержки Украины и санкций против РФ.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов отметил, что «коалиция желающих» является европейским проектом, который создали, чтобы доказать президенту США Дональду Трампу и НАТО, что страны Европы могут существовать сами по себе.





«Это откровенное сборище неудачников, желающих нанести стратегическое поражение России. Они не смогли этого сделать и продолжают играть в цирк-шапито. Словно павлины друг перед другом пушат хвостики, определяют, кто из них круче в этой игре. На самом деле все это выглядит смешно», — считает Панкратов.