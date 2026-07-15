«Сборище неудачников»: политолог оценил саммит «коалиции желающих»
Евросоюз совместно с Великобританией создали «коалицию желающих», чтобы поиграть в самостоятельность. Такое мнение выразил политолог, заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов.
Напомним, 7–8 июля в Турции проходил саммит НАТО, а 13 июля уже в Париже состоялась встреча «коалиции желающих». Повестка обоих мероприятий была практически идентичной и состояла из обсуждений усиления поддержки Украины и санкций против РФ.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов отметил, что «коалиция желающих» является европейским проектом, который создали, чтобы доказать президенту США Дональду Трампу и НАТО, что страны Европы могут существовать сами по себе.
«Это откровенное сборище неудачников, желающих нанести стратегическое поражение России. Они не смогли этого сделать и продолжают играть в цирк-шапито. Словно павлины друг перед другом пушат хвостики, определяют, кто из них круче в этой игре. На самом деле все это выглядит смешно», — считает Панкратов.
В этой связи эксперт добавил, что встреча в Париже предназначалась для того, чтобы еще раз обсудить все те же самые вопросы, которые поднимались на саммите НАТО в Анкаре, только в отсутствие Трампа.