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Надежда в победу Украины потеряна, заявил музыкальный критик Михаил Козырев* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).
«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую еще и нормально предоставить не могут», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Козырев*.
В это время Вооружённые силы Украины действительно активно теряют свои позиции на полях специальной военной операции. Так, ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении, еженедельно освобождая всё новые населённые пункты. Не лучше ситуация для украинской армии складывается и на Донецком направлении. Как сообщил Forbes, за последние несколько недель свои позиции покинули две бригады ВСУ.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева