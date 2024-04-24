«Надежда потеряна»: Поддерживавший Украину Козырев* признался, что больше не верит в Киев

Добровольцу из Сербии, участвующему в СВО на стороне российских войск, грозит депортация на родину и тюремное заключение на 25 лет по статье о наёмничестве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.