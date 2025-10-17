В Сочи уже несколько часов работает ПВО и отражается ракетная атака

17 октября 2025, 05:39

Мэр Прошунин: Система ПВО в Сочи отражает ракетную атаку

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Сочи работает система ПВО, отражается ракетная атака. Информацию об этом распространил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.





Глава города настоятельно рекомендовал людям, живущим вблизи береговой линии, не выходить на улицу и переместиться в защищенные помещения без окон.





«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной», — добавил он.