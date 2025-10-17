В Сочи уже несколько часов работает ПВО и отражается ракетная атака
Мэр Прошунин: Система ПВО в Сочи отражает ракетную атаку
В Сочи работает система ПВО, отражается ракетная атака. Информацию об этом распространил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Глава города настоятельно рекомендовал людям, живущим вблизи береговой линии, не выходить на улицу и переместиться в защищенные помещения без окон.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной», — добавил он.В связи со сложившейся ситуацией в аэропорту города с 02:46 утра введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее «Радио 1» передавало, что над Сочи прозвучали взрывы. Местные жители докладывали о примерно трех громких хлопках в районе Адлера, они также слышали характерные звуки пролета БПЛА со стороны Абхазии.