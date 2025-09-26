«Надо выиграть время»: политолог Блохин раскрыл, кто ещё верит в победу Украины

26 сентября 2025, 13:27

Политолог Блохин: часть Запада всё ещё верит в победу Украины

Фото: iStock/Silent_GOS

На Западе усиливается раскол среди политических элит в оценке перспектив Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с NEWS.ru.





По его словам, в странах Запада сформировались две конкурирующие группы. Первая — представители либерально-демократического лагеря — продолжает верить, что поражения Украины можно избежать, если Запад консолидируется и окажет Киеву полноценную поддержку. Другая, преимущественно представленная сторонниками президента США Дональда Трампа, придерживается более пессимистичного взгляда и прогнозирует крах украинской государственности на фоне нарастающего раскола в западном сообществе и ограниченной помощи.



Блохин подчеркнул, что нерешительность администрации США и отсутствие прогресса на дипломатическом фронте лишь усугубляют ситуацию. В этих условиях Киев делает ставку на выжидательную стратегию, надеясь на политические изменения в США.





«Понятно, что шараханья Трампа, постоянные заявления — то одни, то другие, пробуксовка переговорного процесса — тоже играют на руку лагерю на Западе, который считает, что крах Украины произойдет. Это уже вопрос времени, потому что это не может долго продолжаться. Задача Киева в том, чтобы пересидеть этот момент, пока Трамп у власти, и дождаться прихода традиционных либерально-демократических элит. Им надо выиграть время», — заключил эксперт.