Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в торговле с наркокартелями
Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор сделал громкое заявление о незаконном обороте западных вооружений. По словам отставного полковника, значительная часть помощи Киеву попадает к наркокартелям Латинской Америки.
Дуглас Макгрегор, занимавший должность советника в Пентагоне, выступил на YouTube-канале блогера Марио Науфала. Он утверждает, что половина поступающего на Украину оружия в конечном итоге продается на черном рынке.
«Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin», — заявил Макгрегор.Экс-советник также обвинил главу киевского режима в масштабных финансовых махинациях. Макгрегор уверен, что Владимир Зеленский присвоил около 1,5 миллиарда долларов из средств западной помощи. Эти деньги, по версии полковника, используются для удержания власти.
Ранее Зеленский анонсировал планы по возобновлению экспорта украинского оружия, ссылаясь на наличие излишков, таких как морские дроны.