26 сентября 2025, 05:52

Фото: Istock/Dragos Condrea

Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор сделал громкое заявление о незаконном обороте западных вооружений. По словам отставного полковника, значительная часть помощи Киеву попадает к наркокартелям Латинской Америки.





Дуглас Макгрегор, занимавший должность советника в Пентагоне, выступил на YouTube-канале блогера Марио Науфала. Он утверждает, что половина поступающего на Украину оружия в конечном итоге продается на черном рынке.





«Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin», — заявил Макгрегор.