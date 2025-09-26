В Луганске предотвратили покушение на высокопоставленного военного Росгвардии

26 сентября 2025, 10:16

Фото: iStock/Diy13

В Луганске задержали мужчину, готовившего по заданию Киева теракт против высокопоставленного военного Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк и ЦОС ФСБ.