В Луганске предотвратили покушение на высокопоставленного военного Росгвардии
В Луганске задержали мужчину, готовившего по заданию Киева теракт против высокопоставленного военного Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк и ЦОС ФСБ.
По данным последнего ведомства, 50-летнего жителя ЛНР завербовали украинские спецслужбы. По координатам от куратора он нашел компоненты для сборки СВУ, приводимого в действие дистанционно. Взрывное устройство он должен был заложить под служебный автомобиль офицера ФСВНГ России.
Как рассказала Ирина Волк, в августе этого года оперативники провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили взрывчатку. В ходе следствия выяснилось, что тот вступил в сговор с неизвестными, которые находились в соседней стране и готовили покушение по заданию спецслужб. Завербованный мужчина связывался с новыми знакомыми в мессенджере. Через тайник он получил все необходимое для изготовления СВУ и ждал дальнейших указаний, но осуществить задуманное не успел.
В итоге злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранение взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новосибирской области.
Читайте также: