В ДНР взяли в плен польского наемника

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Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен в ДНР польского наемника, воевавшего за ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений.
Кадры с показаниями воевавшего на стороне противника иностранца будут опубликованы в ближайшее время, передает агентство. Другие подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что польские наемники с нацистской символикой были ликвидированы на Кинбурнской косе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что польские наемники с нацистской символикой были ликвидированы на Кинбурнской косе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова