Американский наёмник, ветеран войны в Афганистане, участвующий в нападении ВСУ на Курскую область, заявил в интервью ABC News, что в рядах украинских войск в приграничных районах царит хаос.
Во время интервью телеканал показал фотографии, на которых наёмник держит развёрнутый флаг Соединённых Штатов, находясь на территории Российской Федерации. Личность боевика скрыта маской и солнцезащитными очками.
Он отметил, что ВСУ оказались слишком «растянутыми» из-за вторжения в Курскую область, хотя в первые дни атаки среди украинских военных наблюдался подъём энтузиазма.
Американская частная военная компания ранее опубликовала в соцсетях снимки, на которых американские боевики позируют рядом с бронеавтомобилем HMMWV в составе группы вторжения ВСУ. Геолокация указывает на Курскую область, а подпись к фото гласит: «The boys in Kursk». На центральном плане фотографии находится основатель FOG Деррик Бейлс.
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«Нас отправили в Курскую область, чтобы помочь снайперам, но ситуация оказалась неуправляемой. Там сейчас полный хаос, и мы не смогли выполнить запланированную операцию», — рассказал наёмник.
Он отметил, что ВСУ оказались слишком «растянутыми» из-за вторжения в Курскую область, хотя в первые дни атаки среди украинских военных наблюдался подъём энтузиазма.
Американская частная военная компания ранее опубликовала в соцсетях снимки, на которых американские боевики позируют рядом с бронеавтомобилем HMMWV в составе группы вторжения ВСУ. Геолокация указывает на Курскую область, а подпись к фото гласит: «The boys in Kursk». На центральном плане фотографии находится основатель FOG Деррик Бейлс.
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Елена Перлова