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Восемь украинских танков открыли огонь по автомобилям жителей села Погребки в Курской области, сообщает RT. Очевидцем трагедии стала Марина Касьянова, которая рассказала, что в первой машине находились её муж и зять, а во второй — она сама вместе с сыном и сестрой мужа.
«Танки появились неожиданно и начали стрелять по нашим машинам. Муж не успел свернуть, и снаряд попал в их автомобиль», — рассказала Марина.Автомобиль, в котором находилась она сама, съехал в кювет. Марина вместе с сыном и родственницей смогла выбраться и попыталась скрыться в лесополосе, однако за ними последовали дроны. Сестра мужа получила ранение в руку.
Сын Марины бросился к машине отца, где открыл горящие двери, но из-за дыма не смог определить, выжил ли кто-то внутри. Спустя два дня Марина получила фотографию мужа из больницы. Он перенёс восемь операций, и врачи сейчас борются за сохранение его ноги.
«Это чудо, что он выжил, ведь всё было в огне», — поделилась Марина.Ранее стало известно, что российские военные из группировки «Север» уничтожили бронетранспортер ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в приграничной зоне Курской области.
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Елена Перлова